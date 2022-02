Bomba Mediaset, Ilary Blasi fa fuori dall’Isola dei famosi il migliore amico della nuova compagna di Totti. “Si è vendicata contro di lei” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La situazione che vede protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti si infittisce e adesso viene tirata in ballo anche L’Isola dei famosi. Il cast per partecipare al reality in Honduras è quasi pronto e a breve, dopo la fine del Grande Fratello Vip, i personaggi partiranno per questa nuova avventura. Alla presentatrice è stata data un’altra possibilità, nonostante la scorsa stagione televisiva sia stata per lei una collezione di fallimenti. Sembra però che la partecipazione di uno dei Vip scelti per la trasmissione sia stata annullata e in molti credono che il motivo sia proprio la crisi tra la conduttrice e suo marito. Il Vip in questione è Alex Nucciatelli. Nel dettaglio, lui è un caro amico di Noemi Bocchi, la presunta amante di Francesco Totti che somiglia molto a ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) La situazione che vede protagonistie Francescosi infittisce e adesso viene tirata in ballo anche L’Isola dei. Il cast per partecipare al reality in Honduras è quasi pronto e a breve, dopo la fine del Grande Fratello Vip, i personaggi partiranno per questaavventura. Alla presentatrice è stata data un’altra possibilità, nonostante la scorsa stagione televisiva sia stata per lei una collezione di fallimenti. Sembra però che la partecipazione di uno dei Vip scelti per la trasmissione sia stata annullata e in molti credono che il motivo sia proprio la crisi tra la conduttrice e suo marito. Il Vip in questione è Alex Nucciatelli. Nel dettaglio, lui è un carodi Noemi Bocchi, la presunta amante di Francescoche somiglia molto a ...

