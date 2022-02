Bomba in Rai, Alberto Matano annuncia il suo matrimonio: “Gli ho chiesto di sposarmi”. Fan in delirio, Chi è (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alberto Matano ha ammesso di avere un compagno con cui pensa di sposarsi. E’ da un po’ che il conduttore di La vita in diretta ha fatto coming out, proprio durante una puntata del suo show sulla Rai. L’argomento trattato era il Ddl Zan, che tanto ha smosso l’animo degli italiani ma che alla fine non è stato approvato. In tanti si sono esposti per porre l’attenzione sul problema e il famoso presentatore, per avallare la proposta di legge, ha ammesso di aver subito lui stesso dei problemi legati alla sua sessualità: “E’ successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle”. Una frase che lasciò tutti senza parole, anche perché Alberto Matano era considerato uno tra i presentatori Rai più affascinanti per le signore telespettatrici. Ma il fascino non ha sesso e sicuramente l’uomo vanta molto appeal ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022)ha ammesso di avere un compagno con cui pensa di sposarsi. E’ da un po’ che il conduttore di La vita in diretta ha fatto coming out, proprio durante una puntata del suo show sulla Rai. L’argomento trattato era il Ddl Zan, che tanto ha smosso l’animo degli italiani ma che alla fine non è stato approvato. In tanti si sono esposti per porre l’attenzione sul problema e il famoso presentatore, per avallare la proposta di legge, ha ammesso di aver subito lui stesso dei problemi legati alla sua sessualità: “E’ successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle”. Una frase che lasciò tutti senza parole, anche perchéera considerato uno tra i presentatori Rai più affascinanti per le signore telespettatrici. Ma il fascino non ha sesso e sicuramente l’uomo vanta molto appeal ...

Efisio31251859 : @Cambiacasacca Parliamo di esplosione tipo Libano, avenuta in Cina in piena città, spacciata per bomba russa sui ci… - infoitcultura : Bomba per Stefano De Martino: dopo la Rai, pronto a dire sì a Lei! - marateaisback : Siamo già alla frutta ? - Alefior87 : Eccola un'altra ?? vestita di tutto punto per affrontare una guerra che dove si trova lei è visibilmente inesistente… - Claudio74814597 : @Michele_Anzaldi Oltre a voler chiudere Report vuoi far chiudere i TG RAI. Forse vuoi sostituirli con radio 'bomba' di Rignano! Sii serio -