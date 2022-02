Boltiere | nuovo mezzo elettrico per i dipendenti comunali

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale dinel campo della sostenibilità ambientale e della riduzione delle emissioni delle attività. A fine 2021, grazie ai fondi messi in campo dal Governo, relativi all’emergenza da Covid19, è stato possibile per il Comune diacquistare unperdel servizio ecologico. Si tratta di un Porter Piaggio, che grazie alla rottamazione del vecchio APE in dotazione, è stato possibile acquistare al prezzo di 10.000 € più IVA. Sempre per quanto riguarda la sostenibilità ambientale è in fase di completamento il progetto “Natura vagante”. Iniziato sotto la precedente amministrazione, e continuato sotto la guida dell’Assessore Fabrizio Locatelli, si tratta, nello specifico, ...

