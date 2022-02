Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti venerdì 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ stato reso noto il Bollettino concernente l’emergenza Coronavirus in Lombardia, aggiornato alla giornata di venerdì 25 febbraio 2022. Prosegue il monitoraggio e l’analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, uno dei territori più colpiti del nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio, i numeri più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza nella zona. Nella giornata di oggi si registrano 4.599 nuovi contagi, 50 morti, 16.876 tamponi molecolari, 103 in terapia intensiva, 1.187 nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ stato reso noto ilconcernente l’emergenza Coronavirus in, aggiornato alla giornata di252022. Prosegue il monitoraggio e l’analisi della curva epidemiologica della Regione, uno dei territori più colpiti del nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio, i numeri più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza nella zona. Nella giornata disi registrano 4.599 nuovi, 50, 16.876 tamponi molecolari, 103 in terapia intensiva, 1.187 nei reparti ordinari. SportFace.

