Bollettino | fine della curva? Il segnale | 40mila contagi e 193 morti | cos' è cambiato in una settimana

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Sebbene l'attenzione dell'opinione pubblica sia tutta spostata su quanto sta accadendo in Ucraina, dove Vladimir Putin ha lanciato l'offensiva russa contro tutto il Paese con l'intento di rovesciare il presidente Zelensky e cancellare ogni velleità ucraina di entrare a far parteNato, il Covid non è svanito. Bisogna quindi ancora fare i conti con l'epidemia, anche se la situazione epidemiologica continua a migliorare. Ildi oggi, venerdì 25 febbraio, rilasciato dal ministeroSalute dà conto di 40.948ati, 65.180 guariti e 193a fronte di 440.115 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 9,3% (-0,2 rispetto a ieri). Per comprendere bene il miglioramento basta confrontare questi dati con quelli di sette giorni fa, quando i ...