Bollettino Covid oggi: i dati del 25 febbraio su contagi, morti e ricoveri (Di venerdì 25 febbraio 2022) Covid, Palù (Aifa): 'A ottobre il vaccino polivalente' Roma, 25 febbraio 2022 - Nel pomeriggio verrà reso noto il Bollettino Covid del ministero della Salute con i dati di oggi su nuovi contagi, morti ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022), Palù (Aifa): 'A ottobre il vaccino polivalente' Roma, 252022 - Nel pomeriggio verrà reso noto ildel ministero della Salute con idisu nuovi...

Advertising

crotoneok : ? Covid-19, bollettino Asp: crescono i casi attivi nel crotonese,173 soggetti positivi in 24 ore… - COVIDbot_ITA : RT @RegionePuglia: #COVID19 #Covid_19 Aggiornamento in #Puglia al #25febbraio. Consulta il bollettino?? - RegionePuglia : #COVID19 #Covid_19 Aggiornamento in #Puglia al #25febbraio. Consulta il bollettino?? - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Toscana, 2.587 contagi: bollettino 25 febbraio: (Adnkronos) - Numeri covid della regione - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Puglia, 3.437 contagi: bollettino 25 febbraio: (Adnkronos) - Numeri covid della regione, 7 morti -