Bollettino Coronavirus Campania: nelle ultime 24h altri 3.536 e 8 decessi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News In Napoli il numero di morti per Coronavirus sale a 8. Il Bollettino di ieri contava 3536 positivi al virus, 295 dei quali in terapia intensiva.? - Anche l'Assessorato di Crisi della Regione Campania ha diffuso oggi, 25 febbraio, un comunicato sulla diffusione del Coronavirus nella regione: Positivi nella giornata: 3.536 (*) Di cui: Antigeni positivi: 2.706 Molecole positive: 830 (* ) Dati presi in considerazione Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento da parte del Ministero della Salute. Report sui posti letto per regione: Posti letto in terapia intensiva disponibili: 812 Posti letto in terapia intensiva occupati: 54 Posti letto disponibili: 3.160 (*) Posti letto occupati: 830 (*) Posti letto Covid e offerte private”. Nel Bollettino del Coronavirus in ... Leggi su goalnews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News In Napoli il numero di morti persale a 8. Ildi ieri contava 3536 positivi al virus, 295 dei quali in terapia intensiva.? - Anche l'Assessorato di Crisi della Regioneha diffuso oggi, 25 febbraio, un comunicato sulla diffusione delnella regione: Positivi nella giornata: 3.536 (*) Di cui: Antigeni positivi: 2.706 Molecole positive: 830 (* ) Dati presi in considerazione Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento da parte del Ministero della Salute. Report sui posti letto per regione: Posti letto in terapia intensiva disponibili: 812 Posti letto in terapia intensiva occupati: 54 Posti letto disponibili: 3.160 (*) Posti letto occupati: 830 (*) Posti letto Covid e offerte private”. Neldelin ...

AvvenirediCal : Covid in Calabria, ancora nessun nuovo ricovero ?? L'ultimo bollettino #avveniredicalabria #covid #coronavirus… - fabioruffinengo : Coronavirus in Piemonte: bollettino contagi | 25 febbraio 2022 - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 25 febbraio - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 25 febbraio | Sky TG24 - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Italia +++ I nuovi casi nel Bel Paese #Newsicilia -