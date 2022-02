Bollette, benzina, pane, profughi: cosa rischia l’Italia con la guerra tra Russia e Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra tra Russia e Ucraina può costare all’Italia un punto di crescita del prodotto interno lordo. E una crescita ulteriore dell’inflazione nell’ordine del 4-5%. Ma le immagini della grande fuga dei civili da Kiev aprono anche un fronte profughi: si parla di cinque milioni di persone in fuga dal paese sotto i bombardamenti. Lo scenario è «molto grave per l’Italia, soffrirà più di altri perché più dipendente dal gas russo», dice oggi a Repubblica Luca Poma, capo economista di Nomisma. «Le Bollette incidono più di qualunque altra voce e l’energia pesa molto sul ceto medio, comprimendo il potere di acquisto e zavorrando i consumi», aggiunge Fedele De Novellis, economista di Ref. Le conseguenze economiche della guerra Assoutenti ieri ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Latrapuò costare alun punto di crescita del prodotto interno lordo. E una crescita ulteriore dell’inflazione nell’ordine del 4-5%. Ma le immagini della grande fuga dei civili da Kiev aprono anche un fronte: si parla di cinque milioni di persone in fuga dal paese sotto i bombardamenti. Lo scenario è «molto grave per, soffrirà più di altri perché più dipendente dal gas russo», dice oggi a Repubblica Luca Poma, capo economista di Nomisma. «Leincidono più di qualunque altra voce e l’energia pesa molto sul ceto medio, comprimendo il potere di acquisto e zavorrando i consumi», aggiunge Fedele De Novellis, economista di Ref. Le conseguenze economiche dellaAssoutenti ieri ha ...

