Bmw Serie 2 Active Tourer, la prova de Il Fatto.it – Più centimetri e high-tech – FOTO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sette anni fa fu la prima BMW “tuttofare”, né berlina né sportiva né suv né familiare, e soprattutto, fu la prima BMW col motore davanti. Adesso, dalla moderna fabbrica pennellata dall’archistar Zaha Hadid in quel di Lipsia, nell’ex Germania Est, comincia a uscire la seconda generazione di quella sorprendente pioniera chiamata Serie 2 Active Tourer. In sette anni il mondo in genere e in particolare quello delle quattro ruote, ha preso a galoppare – perlomeno a parole – verso la cosiddetta transizione energetica. In termini automobilistici, semplicemente, significa più elettricità. Al lancio, la Active Tourer edizione due parte con due motori termici puri – un diesel e un benzina – e due mild hybrid. A luglio, poi, toccherà alle versione ibride plug-in, accreditata di un’autonomia a emissioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sette anni fa fu la prima BMW “tuttofare”, né berlina né sportiva né suv né familiare, e soprattutto, fu la prima BMW col motore davanti. Adesso, dalla moderna fabbrica pennellata dall’archistar Zaha Hadid in quel di Lipsia, nell’ex Germania Est, comincia a uscire la seconda generazione di quella sorprendente pioniera chiamata. In sette anni il mondo in genere e in particolare quello delle quattro ruote, ha preso a galoppare – perlomeno a parole – verso la cosiddetta transizione energetica. In termini automobilistici, semplicemente, significa più elettricità. Al lancio, laedizione due parte con due motori termici puri – un diesel e un benzina – e due mild hybrid. A luglio, poi, toccherà alle versione ibride plug-in, accreditata di un’autonomia a emissioni ...

Advertising

fattiamotore : Bmw Serie 2 Active Tourer, la prova de Il - SelecarIT : ?????? ???????? ????????é ??????????, del 2015, € ????.??????, Diesel, cambio Automatico, colore Bianco (Km 99613) #Selecar #Bmw… - infoitscienza : BMW serie 2 Active Tourer, ecco com’è, come va e quanto costa la nuova generazione - accessoricarro1 : Fendinebbia 3-serie (E46) Coupe/Cabrio 99-03 - JohSogos : RT @BMWItalia: Per un’avventura chiamata vita. Nuova BMW Serie 2 Active Tourer. Di più, di serie. Scoprila in tutte le Concessionarie BMW… -