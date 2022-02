Blue economy, Ventimiglia (Csb): "Forum per collegare istituzioni e società civile" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Oggi si chiude il ciclo sulla Blue economy che abbiamo inaugurato a Genova, per poi proseguire a Milano e che chiudiamo qui a Roma alla Camera dei deputati. Abbiamo cercato di dare voce alla società civile, mettendo in contatto le istituzioni e le aziende. Unico modo per introdurre idee concrete per il mondo del mare". Così il presidente del Centro Studi Borgogna, l'Avvocato Fabrizio Ventimiglia, nel corso del suo intervento all'iniziativa 'Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi' tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Oggi si chiude il ciclo sullache abbiamo inaugurato a Genova, per poi proseguire a Milano e che chiudiamo qui a Roma alla Camera dei deputati. Abbiamo cercato di dare voce alla, mettendo in contatto lee le aziende. Unico modo per introdurre idee concrete per il mondo del mare". Così il presidente del Centro Studi Borgogna, l'Avvocato Fabrizio, nel corso del suo intervento all'iniziativa 'Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi' tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati.

