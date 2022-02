Blue economy, Ventimiglia (Csb): "Forum per collegare istituzioni e società civile" (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Oggi si chiude il ciclo sulla Blue economy che abbiamo inaugurato a Genova, per poi proseguire a Milano e che chiudiamo qui a Roma alla Camera dei deputati. Abbiamo cercato di dare voce alla società ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Oggi si chiude il ciclo sullache abbiamo inaugurato a Genova, per poi proseguire a Milano e che chiudiamo qui a Roma alla Camera dei deputati. Abbiamo cercato di dare voce alla...

Advertising

sulsitodisimone : Castaldo: 'Blue economy è settore trainante per l'economia italiana' - telodogratis : Blue economy, Vinacci: “Segmento turismo da valorizzare in Italia, limitando burocrazia’ - telodogratis : Blue economy, Ventimiglia (Csb): “Forum per collegare istituzioni e società civile” - telodogratis : Castaldo: “Blue economy è settore trainante per l’economia italiana” - italiaserait : Castaldo: “Blue economy è settore trainante per l’economia italiana” -