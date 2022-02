Blackout a Bari, 8 minuti senza elettricità: si indaga sulle cause (Di venerdì 25 febbraio 2022) Otto minuti. 480 secondi al buio per diversi quartieri di Bari. Da Palese a Madonnella passando per San Girolamo, San Pasquale e il Murattiano, molte zone della città sono state interessate da un Blackout poco prima delle 13. Disagi in diversi quartieri Tanti i disagi segnalati dai cittadini. Problemi alla circolazione da Libertà a Poggiofranci, con semafori che si sono spenti improvvisamente anche a Carrassi e Japigia. In corso gli accertamenti per verificare l'origine del problema tecnico. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 febbraio 2022) Otto. 480 secondi al buio per diversi quartieri di. Da Palese a Madonnella passando per San Girolamo, San Pasquale e il Murattiano, molte zone della città sono state interessate da unpoco prima delle 13. Disagi in diversi quartieri Tanti i disagi segnalati dai cittadini. Problemi alla circolazione da Libertà a Poggiofranci, con semafori che si sono spenti improvvisamente anche a Carrassi e Japigia. In corso gli accertamenti per verificare l'origine del problema tecnico.

