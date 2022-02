Bierhoff: “Milan, Giroud ha risvegliato la lotta Scudetto nel derby” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oliver Bierhoff, ex centravanti del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni sui rossoneri Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oliver, ex centravanti del, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni sui rossoneri

Advertising

RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: L'ex attaccante del #Milan spiega alla @Gazzetta_it come dovrebbe comportarsi un attaccante di esperienza https://t.co… - gilnar76 : Bierhoff: «Giroud facilitato dal calcio italiano. È stato così anche per me» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - RadioRossonera : L'ex attaccante del #Milan spiega alla @Gazzetta_it come dovrebbe comportarsi un attaccante di esperienza - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Bierhoff a @Gazzetta_it: '@acmilan, @_OlivierGiroud_ ha risvegliato la lotta #Scudetto nel #DerbyMilano' - #ACMilan #Mil… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: I migliori gol di #Bierhoff con la maglia del @acmilan | #VIDEO - #TBT #Amarcord #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t… -