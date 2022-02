Bierhoff | ' Giroud ideale per il calcio italiano | ha riaperto la corsa Scudetto'

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tedesco è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, per parlare da doppio ex del match serale tra Milan ed Udinese .infatti esplose in maglia friulana prima di trasferirsi a ...

infatti esplose in maglia friulana prima di trasferirsi a Milanello nel 1998.ha subito posto l'attenzione sul ruolo del centravanti , tornato ormai di moda: 'Già qualche anno fa, ...Quando vinse lo scudetto con il Milan, Oliveraveva già compiuto 31 anni. I suoi compagni di reparto in rosa erano George Weah, 33enne qualche mese dopo, e Maurizio Ganz, coetaneo del tedesco. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ...Intervista ad Oliver Bierhoff, doppio ex di Milan ed Udinese, attaccante che negli anni '90 ha trascinato le sue squadre a suon di gol.Da Oliver a Olivier. L'ex attaccante tedesco del Milan, Bierhoff ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Giroud ha dato un segnale ...