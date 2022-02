Bibliomediateca itinerante | Magliana recupera la Storia

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Torna allaCaratteri mobili, un progetto di promozione della lettura di Aperossa della Fondazione AAMOD. Una piccolache permette di attraversare le strade romane perre la memoria popolare raccogliendo testimonianze. Gli abitanti del quartiere possono prendere in prestito gratuitamente opere editoriali e audiovisive del ricco catalogo disponibile. Angolo lettura: come crearne uno in casa