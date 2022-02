Berlusconi preoccupatissimo | non lo riconosce più Dubbi sconcertanti | cos' è successo veramente a Putin

(Di venerdì 25 febbraio 2022) "Ho sentito ieri sera Silvio, èed è quasi terrorizzato da quel che sa accadendo, non è che fa fatica ma proprio nonin Vladimirla persona che aveva conosciuto e che aveva portato, ad esempio, a Pratica di Mare a stringere la mano a George W. Bush per un accordo storico''. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè.descrive lo sconcerto dell'ex premier, amico storico del presidente russo. La posizione di Forza Italia sulla guerra in Ucraina è netta. "Le immagini parlano da sole: la gente è terrorizzata, quel che èè sotto gli occhi di tutti, stiamo assistendo all'invasione da parte di uno stato straniero, è un fatto gravissimo, che merita una risposta da parte ...

