Bergamo, sabato e domenica il presidio dell'associazione ucraina "Zlaghoda" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bergamo. Una manifestazione a sostegno del popolo ucraino. Questo è quanto è stato organizzato da "Zlaghoda", associazione che raggruppa un centinaio di ucraini residenti a Bergamo e in provincia per il prossimo fine settimana. L'incontro sarà sabato e domenica, dalle 15 in avanti, ed è volto a sostenere i principi della pace e della fratellanza per aiutare la "nostra madre ucraina in questi giorni difficili". L'appello è quello di presentarsi numerosi alla fontana situata tra viale Papa Giovanni e Porta Nuova ed è rivolto a tutti i cittadini residenti a Bergamo, come si legge nel volantino divulgato sulla pagina Facebook. "E' la prima volta che organizziamo un raduno – racconta Vyshnevska Yaroslava, 49 anni, ucraina, presidentessa ...

