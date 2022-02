Beppe Signori e l' inchiesta su calcioscommesse | Ho dimostrato la mia innocenza senza il grigiore della prescrizione

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Leggi Anche 'Verissimo' sfiora il 21 per cento di share La data spartiacque, come scritto danel suo libro 'Fuorigioco' in uscita martedì prossimo, che ha cambiato per sempre la vita dell'ex ...

Una vicenda giudiziaria molto provante anche dal punto di vista fisico perche ha rischiato di morire nel 2019 per un'embolia polmonare: 'È successo tutto all'improvviso: dopo aver fatto una ...Un calvario durato 10 anni perche finalmente a Verissimo può raccontare tutto: ...L’ex calciatore Beppe Signori, ospite sabato 26 febbraio a "Verissimo", racconta per la prima volta in tv il suo stato d’animo dopo l’assoluzione in seguito a un’inchiesta legata al calcioscommesse, ...L'ex calciatore Beppe Signori, ospite a Verissimo per promuovere il suo libro "Fuorigioco", è tornato a parlare dello scandalo Calcioscommesse da cui è stato assolto.