Benzina alle stelle, il servito ha sfondato i 2 euro. Ecco i prezzi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Caro Benzina alle stelle. Continua l’ascesa del prezzo del carburante. Il conflitto in Ucraina e la rottura dei rapporti dell’Occidente con la Russia stanno portando a conseguenze catastrofiche in ambito energetico. Secondo i dati raccolti in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale della Benzina in modalità self è salito a 1,861 euro/litro (ieri 1,859). L’oscillazione riguarda i diversi marchi. Per il servito, invece, si sale a 1,996 euro/litro (ieri 1,992) . Argomento diesel: i prezzi aumentano a 1,873 euro/litro (ieri 1,870) con i vari punti vendita che oscillano tra i 1,873 e 1,951 euro/litro (no logo 1,769). I ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Caro. Continua l’ascesa del prezzo del carburante. Il conflitto in Ucraina e la rottura dei rapporti dell’Occidente con la Russia stanno portando a conseguenze catastrofiche in ambito energetico. Secondo i dati raccolti in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservacarburanti del Mise, il prezzo medio nazionale dellain modalità self è salito a 1,861/litro (ieri 1,859). L’oscillazione riguarda i diversi marchi. Per il, invece, si sale a 1,996/litro (ieri 1,992) . Argomento diesel: iaumentano a 1,873/litro (ieri 1,870) con i vari punti vendita che oscillano tra i 1,873 e 1,951/litro (no logo 1,769). I ...

worstforyou : Anche perché 'più importanti i soldi delle vite umane' in questo contesto non è veramente applicabile dato che alle… - AleScorny : File alle pompe di benzina davvero senza senso. Una massa di imbecilli siamo. - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Benzina alle stelle, prezzo servito fino a 2,088 euro al litro. In self si tocca 1,886 euro - ilmessaggeroit : Benzina alle stelle, prezzo servito fino a 2,088 euro al litro. In self si tocca 1,886 euro - mirkonicolino : Psicosi carburanti, da ieri sera è impossibile rifornirsi, le colonnine sono prese d'assalto, file chilometriche. M… -