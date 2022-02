‘Benevento città verde’ ammonisce Mastella: colpa della sua amministrazione la morte dei pini mediterranei (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del presidente onorario del movimento ‘Benevento città verde’, l’ingegnere Carmine De Gennaro: “Sono più lenti di un accelerato del secolo scorso. L’accelerato, in questo caso, porta sei anni di ritardo. Dopo sei anni di latitanza, l’amministrazione Mastella partorisce un topolino. Si accorge che esiste una legge e suona le fanfare per comunicare l’inizio di un eventuale censimento di alberi monumentali in città. Assisteremo a breve al censimento dei quasi cadaveri monumentali di viale degli Atlantici. La morte preannunciata dei pini mediterranei ha un solo responsabile: l’amministrazione Mastella. A oggi, nonostante le perizie e i solleciti, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del presidente onorario del movimento, l’ingegnere Carmine De Gennaro: “Sono più lenti di un accelerato del secolo scorso. L’accelerato, in questo caso, porta sei anni di ritardo. Dopo sei anni di latitanza, l’partorisce un topolino. Si accorge che esiste una legge e suona le fanfare per comunicare l’inizio di un eventuale censimento di alberi monumentali in. Assisteremo a breve al censimento dei quasi cadaveri monumentali di viale degli Atlantici. Lapreannunciata deiha un solo responsabile: l’. A oggi, nonostante le perizie e i solleciti, ...

