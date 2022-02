Bella trovata passare da Putin al Qatar la Champions (Di venerdì 25 febbraio 2022) Povero Daniil Medvedev, diventato il tennista numero 1 al mondo – 18 anni dopo che ci sono stati sempre quei quattro là – nel giorno in cui il suo paese invade l’Ucraina e i russi stanno sulle palle a mezzo mondo. Chi se la sente di festeggiarlo, adesso? Dopo il numero 1 no vax, ecco il numero 1 invasore, proprio nelle ore in cui lo sport prende posizione contro la guerra con diverse iniziative che serviranno a poco, ma soprattutto spostando la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi (da Putin al Qatar, mi sembra un passo avanti in effetti). Spero solo che ai vertici dell’Atp non sieda un Beppe Sala del tennis a cui venga in mente di dire a Medvedev di dissociarsi ufficialmente da Putin o perderà il lavoro (il Beppe Sala vero due ore dopo l’inizio della guerra ha pensato bene di dire al direttore ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Povero Daniil Medvedev, diventato il tennista numero 1 al mondo – 18 anni dopo che ci sono stati sempre quei quattro là – nel giorno in cui il suo paese invade l’Ucraina e i russi stanno sulle palle a mezzo mondo. Chi se la sente di festeggiarlo, adesso? Dopo il numero 1 no vax, ecco il numero 1 invasore, proprio nelle ore in cui lo sport prende posizione contro la guerra con diverse iniziative che serviranno a poco, ma soprattutto spostando la finale diLeague da San Pietroburgo a Parigi (daal, mi sembra un passo avanti in effetti). Spero solo che ai vertici dell’Atp non sieda un Beppe Sala del tennis a cui venga in mente di dire a Medvedev di dissociarsi ufficialmente dao perderà il lavoro (il Beppe Sala vero due ore dopo l’inizio della guerra ha pensato bene di dire al direttore ...

