Basket | qualificazioni Mondiali 2023 | l’Olanda rinuncia a sfidare la Russia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Attraverso una nota ufficiale, la Federolandese ha espresso il proprio desiderio di non scendere in campo contro la. La sfida, valida per leaiè in programma domenica 27 febbraio ad Almere. “La Dutchball Association (NBB) è scioccata dall’invasione russa dell’Ucraina. La scorsa settimana sono stati mantenuti intensi contatti con la FIBA, e al momento della partenza, lunedì scorso, tutti i segnali erano verdi. Ma giovedì tutto è cambiato. La squadra era pronta a scendere in campo prima di apprendere una terribile notizia come l’invasione dell’Ucraina da parte della. Ha iniziato così a interrogarsi sull’opportunità di giocare in una paese che ha iniziato compiuto un gesto simile – si legge – Alla fine si è ...

