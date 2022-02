Basket, l’Eurolega sposterà la sede di tutte le partite da giocare in Russia: “Non possiamo tollerare questi atti di violenza” (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’invasione della Russia all’interno dei confini del territorio ucraino sta inevitabilmente iniziando ad avere un impatto sugli aspetti del vivere quotidiano in Europa e non solo. Lo sport non si sottrare chiaramente all’equazione, data la natura internazionale di molte delle competizioni più importanti e seguite. Dopo le decisioni della FIA e UEFA di cancellare o spostare eventi previsti nei territori della Federazione Russa, è arrivata anche la decisione dell’Eurolega. I 18 team che costituiscono la più importante competizione continentale di Basket si sono riuniti virtualmente questa mattina per decidere come muoversi e hanno preso la seguenti decisione, citando letteralmente il comunicato fatto trapelare su tutti i canali ufficiali: “Sarà definito un piano per spostare temporaneamente tutte le gare ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’invasione dellaall’interno dei confini del territorio ucraino sta inevitabilmente iniziando ad avere un impatto sugli aspetti del vivere quotidiano in Europa e non solo. Lo sport non si sottrare chiaramente all’equazione, data la natura internazionale di molte delle competizioni più importanti e seguite. Dopo le decisioni della FIA e UEFA di cancellare o spostare eventi previsti nei territori della Federazione Russa, è arrivata anche la decisione del. I 18 team che costituiscono la più importante competizione continentale disi sono riuniti virtualmente questa mna per decidere come muoversi e hanno preso la seguenti decisione, citando letteralmente il comunicato fatto trapelare su tutti i canali ufficiali: “Sarà definito un piano per spostare temporaneamentele gare ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BASKET Il Barcellona non andrà in Russia per sfidare lo Zenit Rifiuto del club catalano dopo l'attacco al… - ziobaffone : E anche l'Eurolega di basket si aggiunge alla coda delle sanzioni selettive. Club russi costretti a giocare le par… - massi11meridio : @ignaziocorrao e anche l’Eurolega di basket boicotta tutte le partite con le squadre russe: CSKA Mosca, ZENIT Sanpietroburgo e Kazan … - OA_Sport : Arrivano le prime rimostranze da parte dei club russi di Eurolega. E nel mentre l'ASVEL decide di non partire per K… - oknosureddit : Basket. Ucraina: l'Eurolega rinvia le partite con le squadre russe -