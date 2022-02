Basket | la sconfitta dell’Italbasket contro l’Islanda fa riflettere | ora serve una reazione

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Unache fa davvero male, una caduta che potrebbe compromettere il cammino dell’Italverso i Mondiali del 2023. Il match di ieri sera(perso con il punteggio di 107-105 dopo due overtime) ha lasciato molto amaro in bocca a tutti gli appassionati italiani e ora non sarà facile riprendersi. Diversi giocatori hanno deluso le aspettative commettendo tanti errori. Uno di questi è sicuramente Amedeo Della Valle, autore di una prova davvero sottotono (per lui un bruttissimo 2/10 al tiro) in confronto a quello che ci ha mostrato finora con la sua Germani Brescia. Ha poi pesato tantissimo lo stato di grazia dei giocatori del, con il clamoroso 14/16 dal campo di Tryggvi Hlinason (34 punti) e i 25 punti di Elvar Fridriksson che hanno aiutato non di poco i nostri ...