**Basket: Eurolega, sospesa Cska-Barcellona, altre sfide in casa squadre russe in campo neutro** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Le 18 squadre che partecipano all'Eurolega della Turkish Airlines, hanno assunto diverse decisioni in merito alla situazione in Ucraina con l'attacco militare della Russia. "E' stato definito un piano che sposta temporaneamente tutte le partite programmate per essere giocate sul suolo russo in altre sedi al di fuori del territorio della Federazione Russa. Inoltre le partite che coinvolgono squadre russe programmate per essere giocate in territorio non russo continueranno a svolgersi come programmato. La partita Cska Mosca-FC Barcelona, ??in programma domenica 27 febbraio, è sospesa", spiega l'Eurolega. La Euroleague Basketball analizzerà le diverse alternative per attuare le decisioni e sottoporrà il piano all'approvazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Le 18che partecipano all'della Turkish Airlines, hanno assunto diverse decisioni in merito alla situazione in Ucraina con l'attacco militare della Russia. "E' stato definito un piano che sposta temporaneamente tutte le partite programmate per essere giocate sul suolo russo insedi al di fuori del territorio della Federazione Russa. Inoltre le partite che coinvolgonoprogrammate per essere giocate in territorio non russo continueranno a svolgersi come programmato. La partitaMosca-FC Barcelona, ??in programma domenica 27 febbraio, è", spiega l'. La Euroleague Basketball analizzerà le diverse alternative per attuare le decisioni e sottoporrà il piano all'approvazione ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BASKET Il Barcellona non andrà in Russia per sfidare lo Zenit Rifiuto del club catalano dopo l'attacco al… - sportface2016 : +++#Eurolega, il #Barcellona si rifiuta di partire per la #Russia: doveva giocare due match+++#Basket #RussiaUkraineConflict - SkySport : ULTIM'ORA BASKET EUROLEGA, SOSPESA CSKA-BARCELLONA La partita era in programma domenica #SkySport #SkyBasket #Cska #Barcellona - TV7Benevento : **Basket: Eurolega, sospesa Cska-Barcellona, altre sfide in casa squadre russe in campo neutro** -… - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET EUROLEGA, SOSPESA CSKA-BARCELLONA La partita era in programma domenica #SkySport #SkyBasket #Cska #Barcellona -