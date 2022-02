Basket, Eurolega 2021-22. CSKA Mosca e Zenit contro il boicottaggio. E intanto l’ASVEL non partirà per Kazan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il conflitto in Ucraina, attaccata da parte della Russia, si sta inevitabilmente ripercuotendo anche sul mondo sportivo. Nelle ultime ventiquattro ore sono arrivate numerose dimostrazioni, con la UEFA che ha annunciato negli ultimi minuti lo spostamento della finale di Champions League allo Stade de France di Saint-Denis e il boicottaggio delle partite di Eurolega che vedevano coinvolte alcune squadre russe. Concentrandosi proprio su quest’ultimo avvenimento, nella giornata di ieri non si sono disputate Zenit San Pietroburgo-Barcellona, Bayern Monaco-CSKA Mosca e Baskonia-Unics Kazan. Nel primo caso i blaugrana hanno scelto autonomamente di non imbarcarsi sul volo verso la Russia, mentre i tedeschi hanno chiesto il rinvio della partita dopo che Magenta Sport, TV tedesca che detiene i ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il conflitto in Ucraina, attaccata da parte della Russia, si sta inevitabilmente ripercuotendo anche sul mondo sportivo. Nelle ultime ventiquattro ore sono arrivate numerose dimostrazioni, con la UEFA che ha annunciato negli ultimi minuti lo spostamento della finale di Champions League allo Stade de France di Saint-Denis e ildelle partite diche vedevano coinvolte alcune squadre russe. Concentrandosi proprio su quest’ultimo avvenimento, nella giornata di ieri non si sono disputateSan Pietroburgo-Barcellona, Bayern Monaco-e Baskonia-Unics. Nel primo caso i blaugrana hanno scelto autonomamente di non imbarcarsi sul volo verso la Russia, mentre i tedeschi hanno chiesto il rinvio della partita dopo che Magenta Sport, TV tedesca che detiene i ...

