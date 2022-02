Basket | Cantù | riscontrate 6 positività nel gruppo squadra

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La società lombarda, Acqua S.Bernardo Pallacanestro, ha comunicato che all’interno del propriosono stateal Covid-19. I giocatori sono la maggior parte asintomatici, alcuni mostrano qualche lieve sintomo. Posti in isolamento, nella giornata odierna verranno sottoposti ad ulteriori tamponi di controllo. SportFace.

