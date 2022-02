Advertising

infoitcultura : Basciano elogia Jessica con Barù dopo lo scontro con Lulù al GF Vip - Marika54538042 : RT @blogtivvu: Basciano elogia Jessica con Barù dopo lo scontro con Lulù al GF Vip – VIDEO - blogtivvu : Basciano elogia Jessica con Barù dopo lo scontro con Lulù al GF Vip – VIDEO - ale_jess_gfvip : RT @aboutme____38: Davide che elogia Sophie dicendo che è superiore a tutte e Basciano che invece cita Jessica e fa i complimenti a lei, ch… - Pucci21981310 : @PiccolaEly82 Basci un grande ma non davide Prima elogia sophie a oltranza dicendo che le batte tutte(che adoro) ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Basciano elogia

Blog Tivvù

Jessica con Barù dopo lo scontro con Lulù al GF Vip Ho apprezzato molto i complimenti che hanno fatto a Jessica dallo studio. Perché se analizzate tutto quello che lei deve patire ...Alessandro, l'attacco dell'ex "Arroganza e mancanza di rispetto..."/ L'affondo dopo il ... ValeriaSoleil: "Alessandro mi piace molto, certo ha un carattere particolare e ogni tanto fa ...Ho apprezzato molto i complimenti che hanno fatto a Jessica dallo studio. Perché se analizzate tutto quello che lei deve patire ogni volta. Ha sempre temperamento, modo… io non condivido neanche il ...Ha sempre temperamento, modo… io non condivido neanche il fatto che lei non si esponga nelle relazioni. Ho apprezzato molto i complimenti che hanno fatto a Jessica dallo studio. Ieri sera ha dormito c ...