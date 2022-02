Barù vuole lasciare il Grande Fratello: le sue parole dopo la diretta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Barù ha minacciato di lasciare il programma dopo le frasi pronunciate da Nathaly Caldonazzo. Ieri ne ha parlato con Sophie Codegoni dopo la puntata Barù ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip: c’entrano le parole che avrebbe pronunciato Nathaly Caldonazzo come è emerso dalla nomination di Sophie Codegoni: “Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)ha minacciato diil programmale frasi pronunciate da Nathaly Caldonazzo. Ieri ne ha parlato con Sophie Codegonila puntataha minacciato dila casa delVip: c’entrano leche avrebbe pronunciato Nathaly Caldonazzo come è emerso dalla nomination di Sophie Codegoni: “Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che ...

GrandeFratello : Jessica alle prese con qualche coccola particolare per Barù... ma ovviamente vuole ricevere qualcosa in cambio... ??… - MinaRaia1 : @callmecix il problema è che Barù non ha detto che non la vuole, sta tutto qui - 361_magazine : Barù vuole lasciare il Grande Fratello. Ne ha parlato con Sophie Codegoni dopo la puntata. Ecco il motivo - potente_adoro : RT @fragian7: Non nega quando gli dicono che è innamorato, non vuole che lei lo definisca amico, tenacemente supera anche le crisi della 'c… - BettinEleonora : RT @nonsonosimpi: Barù è passato a non farle i messaggi per le clip a dirle che quando vuole la massaggia #jerù -

Ultime Notizie dalla rete : Barù vuole Gf Vip, Katia Ricciarelli eliminata? E Pippo Baudo... la clamorosa confessione di Alfonso Signorini Ma c'è una novità: il conduttore dice alla Ricciarelli che può salutare chi vuole nella casa grazie ad un freeze. Katia saluta Davide, Giucas, Soleil, Antonio, Delia e Barù. "A sberle, ti faccio un ...

GF Vip: Katia Ricciarelli eliminata, Alfonso Signorini fa una premessa ... in modo da poter salutare solo chi vuole. Katia Ricciarelli ha infatti salutato solo Davide Silvestri, Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo , Giucas Casella , Antonio Medugno , Delia Duran e Barù ...

