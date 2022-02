Bargiggia sulla guerra Russia-Ucraina: "UE e Italia ridicoli! Applicano sanzioni che fanno il solletico ai russi. I militari italiani schierati? A cosa..." (Di venerdì 25 febbraio 2022) In queste ore tormentate l'argomento che passa in primo piano è senza dubbio il conflitto russia-Ucraina che sta scuotendo inevitabilmente l'opinione pubblica internazionale. In merito a quello che... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 25 febbraio 2022) In queste ore tormentate l'argomento che passa in primo piano è senza dubbio il conflittoche sta scuotendo inevitabilmente l'opinione pubblica internazionale. In merito a quello che...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bargiggia sulla #guerra #RussiaUcraina: 'UE e Italia ridicoli! Applicano sanzioni che fanno il solletico ai russi.… - Luca37215575 : @Carloalvino @Paolo_Bargiggia @pisto_gol Napoli meritatamente fuori dalla coppa ma come era prevedibile arbitri mol… - Andreox_8 : @Paolo_Bargiggia @FCBarcelona @sscnapoli @juventusfc Cercare di buttarla in caciara per distogliere l'attenzione da… - Paolo_Bargiggia : Per chi non avesse ancora capito quanto ho twittato di recente sulla @juventusfc ... - EdoardoBellucc7 : @Paolo_Bargiggia Paolo, Emery sulla panchina della Juve, vince la champion.Juve imbarazzante ... -