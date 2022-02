Barcellona test 3: la Mercedes vince grazie alla velocità (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton oggi 25 Febbraio 2022 nel test di Barcellona giorno 3 ha ottenuto i migliori tempi della settimana alzando l’acceleratore nell’ultimo settore del Montmeló, mentre Russell lo ha seguito a ruota al secondo posto. La Ferrari invece ha sofferto più del solito nell’ultima fase della corsa finendo sesta con Leclerc e setima con Sainz. Il campione Verstappen è arrivato quarto mentre il collega Perez ha firmato in terza posizione. Fernando Alonso ha dovuto abbandonare la pista dopo l’incendio della sua monoposto. Barcellona test: anche nel secondo giorno la Ferrari domina Barcellona test 3: la forza di Hamilton I fuochi d’artificio finali dei test di Barcellona sono stati alti e Lewis ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il pilota dellaLewis Hamilton oggi 25 Febbraio 2022 neldigiorno 3 ha ottenuto i migliori tempi della settimana alzando l’acceleratore nell’ultimo settore del Montmeló, mentre Russell lo ha seguito a ruota al secondo posto. La Ferrari invece ha sofferto più del solito nell’ultima fase della corsa finendo sesta con Leclerc e setima con Sainz. Il campione Verstappen è arrivato quarto mentre il collega Perez ha firmato in terza posizione. Fernando Alonso ha dovuto abbandonare la pista dopo l’incendio della sua monoposto.: anche nel secondo giorno la Ferrari domina3: la forza di Hamilton I fuochi d’artificio finali deidisono stati alti e Lewis ...

