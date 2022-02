“Bagno neutro” in un liceo di Torino, scoppia il caso. Azione Studentesca: «Follia gender» (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ideologia gender arriva in un liceo di Torino. Provoca polemiche l’iniziativa degli studenti del liceo Alfieri, che hanno creato un “Bagno neutro“. Un Bagno che possa essere utilizzato senza distinzioni di genere. Come spiega a La Stampa, Martina Giro, 18 anni, rappresentante d’istituto, «era emersa da tempo la necessità di un Bagno nel quale si potesse andare a prescindere dal proprio genere». “Bagno neutro”, il parere della preside La dirigente del liceo Alfieri, Paola De Faveri, come riporta Repubblica.it, conferma il favore verso l’iniziativa, ma vuole che regole e passaggi siano rispettati. «C’è una determinAzione deve passare in Consiglio di istituto: i ragazzi mi hanno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ideologiaarriva in undi. Provoca polemiche l’iniziativa degli studenti delAlfieri, che hanno creato un ““. Unche possa essere utilizzato senza distinzioni di genere. Come spiega a La Stampa, Martina Giro, 18 anni, rappresentante d’istituto, «era emersa da tempo la necessità di unnel quale si potesse andare a prescindere dal proprio genere». “”, il parere della preside La dirigente delAlfieri, Paola De Faveri, come riporta Repubblica.it, conferma il favore verso l’iniziativa, ma vuole che regole e passaggi siano rispettati. «C’è una determindeve passare in Consiglio di istituto: i ragazzi mi hanno ...

