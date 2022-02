Babylon’s Fall: trailer per i combattimenti e info per la Season 1 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Square Enix ha diffuso un nuovo trailer dedicato ai combattimenti di Babylon’s Fall, oltre a svelare i piani per la Season 1 e la collaborazione con Nier: Automata Mancano poche ore al rilascio della demo per PlayStation di Babylon’s Fall (come vi avevamo già anticipato), che sarà disponibile a partire da domani, 25 di Febbraio. E per festeggiare l’evento, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai combattimenti che caratterizzeranno la produzione targata Platinum Games. Sono stati, inoltre, diffusi i dettagli relativi alla Season 1 del gioco, oltre alla conferma di una collaborazione con l’apprezzatissimo e celebrato Nier: Automata, non a caso figlio di una collaborazione tra il publisher ed il ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 febbraio 2022) Square Enix ha diffuso un nuovodedicato aidi, oltre a svelare i piani per la1 e la collaborazione con Nier: Automata Mancano poche ore al rilascio della demo per PlayStation di(come vi avevamo già anticipato), che sarà disponibile a partire da domani, 25 di Febbraio. E per festeggiare l’evento, Square Enix ha pubblicato un nuovodedicato aiche caratterizzeranno la produzione targata Platinum Games. Sono stati, inoltre, diffusi i dettagli relativi alla1 del gioco, oltre alla conferma di una collaborazione con l’apprezzatissimo e celebrato Nier: Automata, non a caso figlio di una collaborazione tra il publisher ed il ...

