Aumento radiazioni Chernobyl | la paura degli Scienziati per l’impianto

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Gliseguono i pericoli radioattivi dopo che la Russia ha attaccatodiin Ucraina. Le forze Russe che stanno invadendo l’Ucraina hanno fatto irruzione a Pripyat, sede della famosa fabbrica nucleare diesplosa nel 1986. Da quel momento l’agitazione è salita per cercare di capire come vogliano utilizzarla. La guerra si

Ultime Notizie dalla rete : Aumento radiazioni

Inoltre undellegamma intanto è stato registrato presso i posti di monitoraggio della zona di Chernobyl. Ciò è stato causato dall'azione di movimento di mezzi bellici russi sul ......ha riferito venerdì che livelli digamma più elevati sono stati rilevati nella zona di Chernobyl. Ha affermato che i livelli 'non erano critici', ma non ha fornito dettagli sull', ...Si combatte in tutta l’Ucraina, in particolare a Mariupol e Kharkiv, e gran parte del territorio è sotto il controllo russo: le truppe di Putin sono a pochi chilometri dal centro della capitale. Le vi ...Zelensky: "I nemici sono entrati a Kiev ma io resto qui. Disposto a negoziare". E Putin non dice di no. Ma invita l'esercito al golpe ...