Attacco missilistico su Kiev | la Russia punta al “cuore” dell’Ucraina

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Guerra in Ucraina, mentre i tank russi si avvicinano a, poco prima delle 7 ora locale (le 6 in Italia) sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo nella capitale e a Leopoli, nell’ovest del Paese. La capitale ucraina prima dell’alba è stata colpita da un“con missili cruise o balistici”, ha detto il consigliere del ministero dell’Interno Anton Gerashchenko, mentre la Cnn ha parlato di due forti esplosioni nel centro die di una terza a distanza. Almeno tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo critico, ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, che ha parlato della caduta di un missile su “un edificio residenziale in via Kosice”.è stata colpita da “un orribile”, la denuncia in un tweet del ministro degli Esteri ...

Le autorità della regione di Odessa hanno riferito che almeno 18 persone sono state uccise in unVari account Twitter legati al collettivo hanno pubblicato tweet in cui hanno condannato l'e militare ancora in corso in Ucraina, ed i membri del gruppo hanno messo in guardia la ...Forse non sarà una guerra lampo, perché non vi è stato alcun effetto sorpresa. Le forze militari russe avevano circondato l’Ucraina da settimane, schierando più di 200mila uomini e migliaia di mezzi b ...“Il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev”. Lo ha detto il consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Geras ...