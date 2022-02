Atletica: cresce l’attesa per la Maratonina di Brugnera, al via il 6 marzo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Manca sempre meno alla Maratonina di Brugnera, in programma domenica 6 marzo. Giunto alla 23^ edizione, l’appuntamento coinvolgerà numerosi appassionati e potrà vantare anche alcuni nomi d’eccezione. Spicca infatti la presenza di Abdoullah Bamoussa, primo nell’edizione 2021 in 1h05’10”, chiamato a difendersi dagli attacchi del keniano Rodgers Maiyo, il cui personale è di 1h01’56”. Attenzione inoltre allo sloveno Mitja Krevs (1h05’08” di record personale). Tra le donne, annunciate la keniana Ziporah Wanjiru Kingori (personale di 1h12’21”) e l’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba (1h13’15”). A difendere i colori azzurri ci saranno invece Federica Bevilacqua e Teresa Montrone. Da segnalare le partenze separate tra uomini e donne. Archiviata la Maratonina del Comune di Brugnera, la Coppa Provincia di ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Manca sempre meno alladi, in programma domenica 6. Giunto alla 23^ edizione, l’appuntamento coinvolgerà numerosi appassionati e potrà vantare anche alcuni nomi d’eccezione. Spicca infatti la presenza di Abdoullah Bamoussa, primo nell’edizione 2021 in 1h05’10”, chiamato a difendersi dagli attacchi del keniano Rodgers Maiyo, il cui personale è di 1h01’56”. Attenzione inoltre allo sloveno Mitja Krevs (1h05’08” di record personale). Tra le donne, annunciate la keniana Ziporah Wanjiru Kingori (personale di 1h12’21”) e l’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba (1h13’15”). A difendere i colori azzurri ci saranno invece Federica Bevilacqua e Teresa Montrone. Da segnalare le partenze separate tra uomini e donne. Archiviata ladel Comune di, la Coppa Provincia di ...

