Atletica | Campionati Italiani Indoor | i favoriti Jacobs sfreccia | attesi Iapichino e il peso | mezzofondo frizzante

Nel weekend del 26-27 febbraio si disputeranno i Campionati Italiani Indoor di Atletica leggerà. Si preannuncia grande spettacolo al PalaIndoor di Ancona, sarà un fine settimana cruciale in avvicinamento ai Mondiali al coperto (18-20 marzo a Belgrado). Diamo uno sguardo a tutte le stelle presenti e ai favoriti nelle varie gare in programma. MARCELL Jacobs – L'uomo copertina del fine settimana. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà chiamato alla sua quarta uscita stagionale, cercando nuova gloria sui 60 metri. Dopo aver vinto nettamente a Berlino (6.51), Lodz (6.49) e Lievin (6.50), l'azzurro andrà a caccia della conferma tricolore sulla distanza. Lo scorso anno si impose proprio ad Ancona, preludio al sigillo continentale con tanto di record italiano (6.47).

