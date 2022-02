Atalanta - Olympiacos, l'ucraino Ruslan Malinovskyi dedica il gol al proprio Paese: 'No war' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il calciatore ha segnato una doppietta nella sfida conclusa col risultato di 3 - 0. Il risultato ha permesso all'Atalanta di qualificarsi agli ottavi di finale dell'Europa League. Le immagini di Dazn ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il calciatore ha segnato una doppietta nella sfida conclusa col risultato di 3 - 0. Il risultato ha permesso all'di qualificarsi agli ottavi di finale dell'Europa League. Le immagini di Dazn ...

