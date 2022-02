Atalanta, la moglie di Malinovskyi: ‘Ruslan uomo vero, spero la squadra lo aiuti. Gasperini gli ha chiesto…’ (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Un uomo vero”. Così Roksana Malinovska, moglie del fantasista dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi, racconta il marito,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Un”. Così Roksana Malinovska,del fantasista dell’, Ruslan, racconta il marito,...

Advertising

sportli26181512 : Atalanta, la moglie di Malinovskyi: ‘Ruslan uomo vero, spero la squadra lo aiuti. Gasperini gli ha chiesto…’: “Un u… - Gazzetta_it : Tennis, pattini e tante ore in cucina: 5 cose che non sai di Ruslan Malinovskyi - Dalla_SerieA : Atalanta, Malinovskyi prega per l'Ucraina e lancia un appello: 'Donate per l'esercito' - - alcinx : RT @rep_milano: Ucraina-Russia, la paura della moglie del giocatore dell'Atalanta Malinovskyi: 'Le nostre famiglie sono lì, fermate questo… - rep_milano : Ucraina-Russia, la paura della moglie del giocatore dell'Atalanta Malinovskyi: 'Le nostre famiglie sono lì, fermate… -