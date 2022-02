Atalanta contro il Bayer | il Vitesse per la Roma | in Europa missione possibile

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Saranno ilLeverkusen e ille avversarie dirispettivamente ine Conference League, sorteggiate oggi, venerdì 25 febbraio, a Nyon. Dopo il 3-0 all'Olympiacos di giovedì, ora subito una nuova sfida per la Dea, che ha superato l'ostacolo greco dopo essere stata “retrocessa” per il terzo posto nel girone F di Champions League: quello di Manchester United e Villareal (entrambe agli ottavi, gli spagnoli se la stanno vedendo con la Juventus) e Young Boys. Non una avversaria sulla carta facile per la truppa di Gasperini: il04 è attualmente terzo in Bundesliga dietro alle noten Monaco e Borussia Dortmund, e ha chiuso primo nel girone G diLeague, vinto su Betis, Celtis e gli ungheresi del Ferencvaros. La ...

... però si è fatto male settimana scorsail Mainz. In rosa c'è il gioiellino 18enne, il trequartista Florian Wirtz, che piace a mezza Europa. Insomma, per l'ci sarà da lottare per ...Dunque niente Spezia - Roma e Roma -, dalla panchina, per José Mourinho. Il 59enne di Setubal non terrà nemmeno la classica conferenza stampa alla vigilia della gara di domanii ...Nyon, 25 febbraio 2022 - L'Atalanta pesca il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Europa Legaue. La Dea, unica italiana a passare il turno, giocherà la partita di andata il 10 marzo al Gewiss St ...pende dalla parte scaligera mentre nel Monday Night l'Atalanta, offerta a 1,45, prova a ritrovare la vittoria in Serie A contro una Sampdoria bisognosa di punti e il cui successo pagherebbe sette ...