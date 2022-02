Atalanta, che intrigo la sfida col Bayer: i ricordi di Dortmund e quella voglia di Europa «vera» che sta già tornando (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dunque, Bayer Leverkusen. Ma in fondo poco cambia. L’Atalanta è ancora in Europa, e forte o debole che sia l’avversaria consegnata ai nerazzurri dall’urna, saranno altre due partite europee, con un livello più alto di questo spareggio – o sedicesimi … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dunque,Leverkusen. Ma in fondo poco cambia. L’è ancora in, e forte o debole che sia l’avversaria consegnata ai nerazzurri dall’urna, saranno altre due partite europee, con un livello più alto di questo spareggio – o sedicesimi …

Advertising

Atalanta_BC : Che vittoria! ?? Siamo agli ottavi!! ?? What a win! ?? Next stop: RO16!! ?????? @Plus500 #OlympiacosAtalanta #UEL… - realvarriale : 2 gol di #Malinovskyi nella sfida di @EuropaLeague ma l'immagine che il giocatore ucraino di @Atalanta_BC consegna… - pisto_gol : In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fg diventato attiv… - Sinistrait_ : RT @vditrapani: Grazie alle organizzazioni che hanno lanciato questo appello: lo #sport è un formidabile strumento di pace. E già alcuni g… - Guido17595958 : @CozzAndrea @Laudantes Solo il Barça può perdere sta coppa fatti fuori noi e Dortmund che con Haaland poteva essere… -