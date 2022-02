Assegno unico, tre giorni per fare domanda: come ricevere subito i soldi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lunedì 28 febbraio 2022 scaterà la prima scadenza per presentare le domande per ottenere il nuovo Assegno unico per i figli a carico, i genitori avranno quindi altri tre giorni a partire da oggi per inviare la richiesta.... Leggi su europa.today (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lunedì 28 febbraio 2022 scaterà la prima scadenza per presentare le domande per ottenere il nuovoper i figli a carico, i genitori avranno quindi altri trea partire da oggi per inviare la richiesta....

