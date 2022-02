Assegno alimentare a insegnanti e Ata non vaccinati sospesi dal servizio e lasciati senza stipendio: emendamento Anief al DL Sostegni ter (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Il personale sospeso per mancata vaccinazione ha diritto almeno a un Assegno alimentare in attesa del giudizio della legittimità della sospensione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Il personale sospeso per mancata vaccinazione ha diritto almeno a unin attesa del giudizio della legittimità della sospensione". L'articolo .

