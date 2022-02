Ascolti 24 febbraio, ecco quanto ha fatto la 44^ puntata del Grande Fratello Vip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Parliamo di Ascolti. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la 44^ puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire al televoto per l’eliminazione Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonio, Miriana e Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/vehbeOoeBB — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 25, 2022 Su Rai 1 lo speciale del Tg1 ha registrato un netto di Ascolti di 3.012.000 telespettatori, share 13,74%. Il reality di Canale 5 ha invece totalizzato 3.095.000 telespettatori pari al 20,14% di share. Grande Fratello Vip 6 Ascolti 1^ puntata: ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 febbraio 2022) Parliamo di. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la 44^delVip che ha visto finire al televoto per l’eliminazione Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonio, Miriana e Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/vehbeOoeBB —(@) February 25, 2022 Su Rai 1 lo speciale del Tg1 ha registrato un netto didi 3.012.000 telespettatori, share 13,74%. Il reality di Canale 5 ha invece totalizzato 3.095.000 telespettatori pari al 20,14% di share.Vip 61^: ...

