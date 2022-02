Arrivano i nuovi sensori per la casa di Swann. C’è anche quello per le perdite d’acqua (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutti possono inviare notifiche push e attivare anche la nuova sirena da interni. Tra il sensore di movimento e per l’apertura di porte e finestre, compare anche quello che avvisa l’utente di un’eventuale perdita d’acqua in casa.... Leggi su dday (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutti possono inviare notifiche push e attivarela nuova sirena da interni. Tra il sensore di movimento e per l’apertura di porte e finestre, compareche avvisa l’utente di un’eventuale perditain....

Advertising

Mov5Stelle : Il ministero dell’Interno ha definito le modalità con le quali i Comuni possono richiedere il contributo 2022 per r… - BracaliM : RT @Mov5Stelle: Il ministero dell’Interno ha definito le modalità con le quali i Comuni possono richiedere il contributo 2022 per rigeneraz… - Digital_Day : Tutti possono inviare notifiche push e attivare anche la nuova sirena da interni. Tra il sensore di movimento e per… - monchildnj : RT @MiraculousItaly: Mercoledì 23 marzo arrivano 4 nuovi episodi della S4 in streaming su @DisneyPlusIT! Si aggiungeranno ai 16 già online… - DisneyPlusITA : RT @MiraculousItaly: Mercoledì 23 marzo arrivano 4 nuovi episodi della S4 in streaming su @DisneyPlusIT! Si aggiungeranno ai 16 già online… -