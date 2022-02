Arriva Truth Social, l’app social media di Trump (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel giorno in cui vengono celebrati i passati presidenti Usa, Donald Trump ha deciso di lanciare il suo nuovo social media Truth social. l’app è stata sviluppata dalla Trump media and Technology Group (TMTG). Andiamo a vedere insieme agli esperti di Mister Gadget di cosa si tratta. L’esigenza Truth social segue il filone dei nuovi social e delle nuove piattaforme nate per dare voce alla “destra politica”. Sono infatti sempre più gli esponenti politici che ritengono che venga messa in atto, nei loro confronti, una censura troppo dura. La nascita di questo nuovo social può poi essere letta anche in un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel giorno in cui vengono celebrati i passati presidenti Usa, Donaldha deciso di lanciare il suo nuovoè stata sviluppata dallaand Technology Group (TMTG). Andiamo a vedere insieme agli esperti di Mister Gadget di cosa si tratta. L’esigenzasegue il filone dei nuovie delle nuove piattaforme nate per dare voce alla “destra politica”. Sono infatti sempre più gli esponenti politici che ritengono che venga messa in atto, nei loro confronti, una censura troppo dura. La nascita di questo nuovopuò poi essere letta anche in un ...

