Arrestata la moglie di Daniele Silvestri | prima il furto da Eataly | poi i calci e gli schiaffi ai vigilantes

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche i ricchi e famosi rubano. Non tutti, ma qualcuno sì, come la cronaca insegna. Stavolta è il caso di Lisa Lelli, 43 anni,del cantautoreche mercoledì 23 febbraio è stata colta in flagranza di reato eper rapina impropria dopo aver rubato all’interno di, il megastore nel quartiere Ostiense. Ma non solo: la donna, vistasi scoperta, avrebbe anche cercato di sfuggire aiprendendoli ail, poi il parapiglia La donna, come una normale cliente, si è aggirata tra i banchi guardando la merce e, con nonchalance, ha preso alcuni prodotti di cosmetica. Poi, pensando di non essere vista, li ha infilati nella borsa e si è diretta verso l’uscita ...

