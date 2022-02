“Arrestata la moglie” Daniele Silvestri | lei scoperta sul fatto Poi altri fatti con la polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022), bruttain famiglia. Finisce in manette ladel cantautore italiano. Pare che il giudice per le indagini preliminari abbia convalidato l’arresto di Lisa Lelli, per poi rimetterla in libertà. Ma la vicenda potrebbe condurre direttamente nell’aula di un tribunale. Stando a quanto si apprende, sembra che la donna sia stata sorpresa da un vigilante del grande magazzino Eataly in piazzale 12 Ottobre 1492, all’Ostiense, mentre nascondeva la merce dentro la borsetta. Non appena scoperto il gesto, sul posto sarebbero intervenuti sia gli agenti del commissariato Colombo che le volanti della. Non solo un intervento in seguito al furto di trucchi e bottiglie di vina, ma anche per l’aggressione da parte della donna nei confronti della guardia giurata, presa a graffi e ...