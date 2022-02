Antonella Clerici | la diretta inizia con il dramma | “… terribili notizie”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La celebrelaannunciando una terribile notizia e svela i dettagli della vicenda che ha spiazzato il mondo intero Ancora una volta la bella e sorridentesi ritrova a dover indossare i panni di ambasciatrice. Con la sua camicia blu, il colore che esprime il dolore, perché i colori perhanno un significato importante come sapranno i fan, decide di annunciare inuna terribile notizia.Oggi proprio lei, che si era trovata nella medesima situazione due anni fa, quando la pandemia stava per scoppiare, ancora una volta devere unadifficilissima di “E’ sempre mezzogiorno”. Le ...

Advertising

trash_italiano : Le parole di Antonella Clerici a #ESempreMezzogiorno - asaptonys : Antonella Clerici nelle mie tasche - GessAsia : RT @trash_italiano: Le parole di Antonella Clerici a #ESempreMezzogiorno - see_lallero : Antonella Clerici lancia la pubblicità e rientra subito senza blocco. Generalmente #esempremezzogiorno il venerdì è registrato. - mony_carmy : RT @trash_italiano: Le parole di Antonella Clerici a #ESempreMezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

E facendo ascolti più alti, almeno in questa fase, prima di passare la linea ad. Come nelle giornate delle elezioni per la Presidenza della Repubblica, anche in questa fase storico ...Alle 12.00 riprenderà la normale programmazione odierna, con la messa in onda di È sempre mezzogiorno di. Nel pomeriggio la programmazione tv di Rai 1 è confermata, da Oggi è un ...La celebre Antonella Clerici inizia la diretta annunciando una terribile notizia e svela i dettagli della vicenda che ha spiazzato il mondo intero Ancora una volta la bella e sorridente Antonella ...In apertura di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha voluto parlare dell’attuale momento. Lo ha fatto con parole sentite e che sono condivise da tutti. Il momento mondiale, da qualche anno, è ...