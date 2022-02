Antico Carnevale della Contea di Modica: anteprima nazionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Modica – Mancano pochissimi giorni al debutto dell’anteprima nazionale dell’Antico Carnevale della Contea di Modica, la Commedia dell’Arte a cura di Margherita Peluso, con la produzione della Fondazione Teatro Garibaldi e il patrocinio del Comune di Modica, che ripropone in chiave contemporanea i tratti etnografici lasciati negli scritti di Serafino Amabile Guastella. L’appuntamento è per domenica 6 marzo alle ore 18.00 presso il Teatro Garibaldi di Modica. Un lavoro complesso che ha visto la regista e attrice riportare sul palcoscenico di Modica un pezzo di storia e tradizione della Sicilia. Compito arduo ma altrettanto stimolante per l’artista lavorare su un testo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Mancano pochissimi giorni al debutto dell’dell’di, la Commedia dell’Arte a cura di Margherita Peluso, con la produzioneFondazione Teatro Garibaldi e il patrocinio del Comune di, che ripropone in chiave contemporanea i tratti etnografici lasciati negli scritti di Serafino Amabile Guastella. L’appuntamento è per domenica 6 marzo alle ore 18.00 presso il Teatro Garibaldi di. Un lavoro complesso che ha visto la regista e attrice riportare sul palcoscenico diun pezzo di storia e tradizioneSicilia. Compito arduo ma altrettanto stimolante per l’artista lavorare su un testo ...

